Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Ювентус
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Страсбур
0
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
Зорг о Ямале против «Реала»: «Сегодня ему было непросто, возможно, на него повлияла атмосфера “Бернабеу”. После травмы он еще не вышел на свой уровень»

«Барселона» уступила «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги. Фанаты «Реала» освистали имя Ямаля при объявлении составов на «Бернабеу».

Перед игрой вингер каталонского клуба Ламин Ямаль на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

"Сегодня ему было непросто. Мы поговорили с ним в перерыве, сказали, что он нам нужен в игре один в один, но у него было не так много возможностей. Соперник хорошо оборонялся, сделал все, чтобы его остановить, — это нужно принять.

Он сыграл неплохо, но травма, которую он перенес, была серьезной, и ему нужно больше матчей, чтобы выйти на свой максимальный уровень. Надо дать ему время и всем вместе помочь вернуть его лучшую форму.

Соперник постоянно искал Ламина, против него играли вдвоем, чтобы не дать ему войти в штрафную или завершить атаку. Он молод и должен прибавлять, а мы ему в этом поможем.

Возможно, на него повлияла атмосфера «Сантьяго Бернабеу» — он учится справляться со всем, что его окружает. Он очень мотивирован и сыграл хорошо. Но матч для него был непростым", — сказал Маркус Зорг, ассистент Ханс-Дитера Флика.