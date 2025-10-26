Бителло о судействе в матче с «Зенитом»: «Сухой потерял контроль с самого начала. Он зафиксировал слишком много фолов у “Динамо”, в нашу пользу вообще не свистел»

— Считаю, что с самого начала арбитр потерял контроль матча. Именно в этом эпизоде мы ничего не поняли, игроки «Зенита» тоже не поняли. Вендел тоже мне сказал, что судья потерял контроль. Считаю, он зафиксировал слишком много фолов у нас. В нашу пользу вообще не свистел, когда на нас нарушали. Когда же забил Педро, я вообще не понял. Но это тоже часть футбола.