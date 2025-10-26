Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.81
П2
3.65
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.45
П2
4.90
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.00
П2
3.77
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Бителло о судействе в матче с «Зенитом»: «Сухой потерял контроль с самого начала. Он зафиксировал слишком много фолов у “Динамо”, в нашу пользу вообще не свистел»

«Зенит» выиграл матч Мир РПЛ со счетом 2:1. Главным арбитром был Алексей Сухой.

Источник: Спортс"

— Насколько эпизод в концовке с Расуловым повлиял на игру? Все‑таки не хватило времени на навал.

— Считаю, что с самого начала арбитр потерял контроль матча. Именно в этом эпизоде мы ничего не поняли, игроки «Зенита» тоже не поняли. Вендел тоже мне сказал, что судья потерял контроль. Считаю, он зафиксировал слишком много фолов у нас. В нашу пользу вообще не свистел, когда на нас нарушали. Когда же забил Педро, я вообще не понял. Но это тоже часть футбола.

— Как команде игра Расулова?

— Он очень хороший вратарь. Команда приобретает уверенность от того, как он играет. Он хорошо действует на тренировках и во многих моментах спас нас во время матча. Он молод, но у него есть возможность показать себя. Он это очень хорошо делает, — сказал полузащитник «Динамо».

Царский гол Мостового! Пяткой в дальний — запустил камбэк «Зенита» против «Динамо».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше