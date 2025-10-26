Фанаты «Реала» скандировали «Негрейра, Негрейра» перед отменой первого пенальти в матче с «Барселоной»

Мадридский клуб выиграл матч 10-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. На 2-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после контакта с ногой Ламина Ямаля. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо указал на 11-метровую отметку, но отменил решение, посмотрев повтор эпизода по совету видеоассистентов.
Когда судья шел к монитору, фанаты «сливочных» стали скандировать «Негрейра, Негрейра». Отметим, что во втором тайме Сото Градо назначил еще один пенальти — за попадание мяча в руку Эрика Гарсии.
«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Барселона» идет второй с 22 баллами.