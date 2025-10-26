«Ламин и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в “Барсе” и “Реале” не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико

"Ламин и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Их обоих нужно критиковать.
Но никто в их клубах не способен им ничего сказать. Из-за этого все выглядит очень плохо«, — заявил бывший вратарь “Валенсии” и “Реала” в эфире COPE.
«Реал» обыграл «Барселону» в класико (2:1). Во время матча вингер «Мадрида» издевался над игроком «Барсы», а после игры сказал ему «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».
