Гвардиола не волнуется из-за отставания от «Арсенала»: «Волновался, когда “Сити” шел 14-м, а “Ливерпуль” опережал нас на 6−7 очков. Осенью я не думаю о том, что п

«Я волновался перед перерывом на матчи сборных, когда мы были на 14-м месте в таблице, а [»Ливерпуль«] опережал нас на шесть или семь очков. Наша работа заключается не в том, чтобы следить за лидером. Если они [»Арсенал"] выиграют все свои матчи и выиграют Премьер-лигу, поздравим их.
Но я чувствую, что команда жива, это хорошо. Я не знаю, сколько команд смогут сыграть здесь так, как играли мы, в плане смелости, владения мячом, создания моментов, ожидаемых голов и всего такого прочего.
Нужно быть стабильными и лучше действовать лучше в случаях с некоторыми деталями, но в октябре или ноябре я не думаю о том, что произойдет, если я выиграю или не выиграю Премьер-лигу.
Мы должны хорошо подготовиться к матчу с «Суонси», чтобы продолжить выступления в Кубке лиги, и подготовиться к двум последним играм [АПЛ до паузы], а также к матчу в Лиге чемпионов. После паузы на матчи сборных посмотрим, что будет дальше«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.