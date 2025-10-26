Гвардиола не волнуется из-за отставания от «Арсенала»: «Волновался, когда “Сити” шел 14-м, а “Ливерпуль” опережал нас на 6−7 очков. Осенью я не думаю о том, что п

«Я волновался перед перерывом на матчи сборных, когда мы были на 14-м месте в таблице, а [»Ливерпуль«] опережал нас на шесть или семь очков. Наша работа заключается не в том, чтобы следить за лидером. Если они [»Арсенал"] выиграют все свои матчи и выиграют Премьер-лигу, поздравим их.