Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
П1
2.63
X
2.86
П2
3.65
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
1.95
X
3.30
П2
4.95
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
П1
2.25
X
3.00
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
Гвардиола не волнуется из-за отставания от «Арсенала»: «Волновался, когда “Сити” шел 14-м, а “Ливерпуль” опережал нас на 6−7 очков. Осенью я не думаю о том, что п

«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1 в 9-м туре АПЛ. «Горожане» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков, и отстают от лидирующего «Арсенала» на 6 баллов.

Источник: Спортс"

«Я волновался перед перерывом на матчи сборных, когда мы были на 14-м месте в таблице, а [»Ливерпуль«] опережал нас на шесть или семь очков. Наша работа заключается не в том, чтобы следить за лидером. Если они [»Арсенал"] выиграют все свои матчи и выиграют Премьер-лигу, поздравим их.

Но я чувствую, что команда жива, это хорошо. Я не знаю, сколько команд смогут сыграть здесь так, как играли мы, в плане смелости, владения мячом, создания моментов, ожидаемых голов и всего такого прочего.

Нужно быть стабильными и лучше действовать лучше в случаях с некоторыми деталями, но в октябре или ноябре я не думаю о том, что произойдет, если я выиграю или не выиграю Премьер-лигу.

Мы должны хорошо подготовиться к матчу с «Суонси», чтобы продолжить выступления в Кубке лиги, и подготовиться к двум последним играм [АПЛ до паузы], а также к матчу в Лиге чемпионов. После паузы на матчи сборных посмотрим, что будет дальше«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.