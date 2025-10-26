Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.86
П2
3.65
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.80
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Эд Ширан и Пуйоль смотрели класико вместе в Нью-Йорке. «Барса» играла с «Реалом» в форме с логотипом нового альбома исполнителя

«Барселона» уступила в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2).

В рамках сотрудничества сине-гранатовых со Spotify на форме команды был изображен логотип нового альбома Эда Ширана.

Сам британский певец смотрел матч в фан-клубе «Барселоны» в Нью-Йорке в компании с бывшим защитником «блауграны» Карлесом Пуйолем.

Клуб поделился кадрами еще до матча, где они оба стоят в футболках и шарфах каталонского клуба. «Барса» также опубликовала видео в момент гола Фермина, на котором Эд Ширан и Пуйоль поднимают руки, начинают аплодировать и хлопают друг другу по ладоням.

Фото: x.com/FCBarcelona.