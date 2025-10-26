Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
3.77
X
1.72
П2
6.25
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.50
П2
31.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.88
X
1.75
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Ту же ошибку, что сделал Ямаль, вы совершаете с делом Негрейры. Вы заставляете людей верить, что судей подкупали, хотя они не получили ни евро». Итурральде — журналисту, высмеявшему Лами

«Реал» обыграл «Барселону» в класико (2:1). Перед игрой Ламин Ямаль на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

После матча заместитель главного редактора газеты As Томас Ронсеро высмеял вингера «Барсы» за его слова: «18-летний парень, которого оставили без присмотра на три месяца, сильно облажался. Безмерно ему благодарен за то, что подлил масла в огонь».

С Ронсеро поспорил бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

"Ту же ошибку, что совершил Ямаль, вы совершаете в отношении дела Негрейры. Это юридический вопрос, а вы заставляете болельщиков верить, что судей подкупали, хотя они не получили ни евро.

Это самый большой скандал в испанском футболе, но вина за то, что болельщики считают судей купленными, лежит на вас и многих других", — заявил Итурральде Гонсалес.

«Бла-бла-бла» — Карвахаль затроллил Ямаля после победы в класико. Ламин провалился.