«Ту же ошибку, что сделал Ямаль, вы совершаете с делом Негрейры. Вы заставляете людей верить, что судей подкупали, хотя они не получили ни евро». Итурральде — журналисту, высмеявшему Лами

После матча заместитель главного редактора газеты As Томас Ронсеро высмеял вингера «Барсы» за его слова: «18-летний парень, которого оставили без присмотра на три месяца, сильно облажался. Безмерно ему благодарен за то, что подлил масла в огонь».
С Ронсеро поспорил бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
"Ту же ошибку, что совершил Ямаль, вы совершаете в отношении дела Негрейры. Это юридический вопрос, а вы заставляете болельщиков верить, что судей подкупали, хотя они не получили ни евро.
Это самый большой скандал в испанском футболе, но вина за то, что болельщики считают судей купленными, лежит на вас и многих других", — заявил Итурральде Гонсалес.
«Бла-бла-бла» — Карвахаль затроллил Ямаля после победы в класико. Ламин провалился.