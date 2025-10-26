Семак о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Был фол, на мой взгляд. Нужно игрока сзади ударить со всей силы, чтобы он упал? Он падает, ВАР не вмешивается — зачем тогда он нужен?&raq

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
1.85
П2
5.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.15
П2
24.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.13
П2
11.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Семак о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Был фол, на мой взгляд. Нужно игрока сзади ударить со всей силы, чтобы он упал? Он падает, ВАР не вмешивается — зачем тогда он нужен?&raq

Петербургский клуб выиграл матч 13-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1. «Динамо» открыло счет на 26-й минуте — Бителло забил с передачи Данила Глебова. Атака началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом.

Источник: Спортс"

— И нам нужна была победа, и «Динамо», поэтому игра получилась достаточно живая. Сыграли хорошо, создали достаточно моментов против одной из самых бьющих команд. За исключением гола, у бело‑голубых, наверное, не было моментов.

И в эпизоде с голом, на мой взгляд, был фол. Нужно игрока сзади ударить со всей силы, чтобы он упал? Он падает, ВАР не вмешивается — странно, зачем тогда такой ВАР нужен? Мне непонятно, что значит «не было фола». Фол был, вопрос в достаточности.

— Может быть, клубам встретиться с главой судейского комитета Милорадом Мажичем и обсудить все эти претензии?

— Ответов на эти вопросы нет. Никто ничего не объясняет, а если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое. Хотелось бы понимания в спорных моментах, но их никто не комментирует. Или комментируют так, что все потом с улыбкой читают заключения экспертно‑судейской комиссии, — сказал главный тренер «Зенита».