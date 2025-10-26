Рубенс о неудалении Расулова с «Зенитом»: «Фол на желтую, а не на красную, он не был последним игроком на пути к воротам. Судья поступил верно»

На 82-й минуте вратарь бело-голубых Курбан Расулов вышел из своей штрафной и влетел в форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий успел отдать пас Педро, который забил в пустые ворота.
Изначально судья Алексей Сухой показал прямую красную карточку Расулову. После ВАР арбитр отменил гол «Зенита» из-за офсайда, а также поменял решение об удалении: вместо красной Расулову показали желтую карточку.
— Расулов здорово себя проявил?
— Как только Курбан появился в команде, я понял, что он хороший вратарь, у него есть качества. Он молодой, еще многому учится. Но уже понятно, что уровень у него очень высокий.
— Понял ли ты ситуацию с красной карточкой?
— Когда все случилось, я ничего не понял. А после просмотра ВАР было понятно, что фол на желтую карточку, а не на красную. Расулов не был последним игроком на пути к воротам. Были эпизоды, когда судья принял неправильные решения, но в этом эпизоде он поступил верно.
— Валерий Карпин был очень эмоционален. Понимаешь ли какие‑то подсказки тренера?
— Во многих матчах он ведет себя так. Это его манера. Карпин тоже говорит по‑испански, так что я его понимаю. И понимаю, что он хочет донести. Думаю, это полезно для команды, чтобы мы сохраняли концентрацию во время матчей, — сказал полузащитник «Динамо».