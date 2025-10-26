Рубенс о неудалении Расулова с «Зенитом»: «Фол на желтую, а не на красную, он не был последним игроком на пути к воротам. Судья поступил верно»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
1.85
П2
5.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.15
П2
24.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.13
П2
11.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Рубенс о неудалении Расулова с «Зенитом»: «Фол на желтую, а не на красную, он не был последним игроком на пути к воротам. Судья поступил верно»

«Динамо» уступило петербуржцам (1:2) в 13-м туре Мир РПЛ.

На 82-й минуте вратарь бело-голубых Курбан Расулов вышел из своей штрафной и влетел в форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий успел отдать пас Педро, который забил в пустые ворота.

Изначально судья Алексей Сухой показал прямую красную карточку Расулову. После ВАР арбитр отменил гол «Зенита» из-за офсайда, а также поменял решение об удалении: вместо красной Расулову показали желтую карточку.

— Расулов здорово себя проявил?

— Как только Курбан появился в команде, я понял, что он хороший вратарь, у него есть качества. Он молодой, еще многому учится. Но уже понятно, что уровень у него очень высокий.

— Понял ли ты ситуацию с красной карточкой?

— Когда все случилось, я ничего не понял. А после просмотра ВАР было понятно, что фол на желтую карточку, а не на красную. Расулов не был последним игроком на пути к воротам. Были эпизоды, когда судья принял неправильные решения, но в этом эпизоде он поступил верно.

— Валерий Карпин был очень эмоционален. Понимаешь ли какие‑то подсказки тренера?

— Во многих матчах он ведет себя так. Это его манера. Карпин тоже говорит по‑испански, так что я его понимаю. И понимаю, что он хочет донести. Думаю, это полезно для команды, чтобы мы сохраняли концентрацию во время матчей, — сказал полузащитник «Динамо».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше