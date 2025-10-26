Слишкович ответил Талалаеву, заявившему, что ему нравилось играть против Владимира: «Он думает, что станет выше других, унижая их. Это так не работает. Мозг должен быть быстрее языка»

— Вам не кажется, что это как-то с издевкой [сказано]? Как бы демонстрирует, что ему легко.
— Как я на это смотрю: так он унижает, например, Черчесова. Потому что три раза моя команда играла против Черчесова: два раза выиграли, один раз — ничья. Ты унижаешь Черчесова, раз ты можешь обыграть Слишковича, а Черчесов не может.
Надо выключить мозг иногда. Мозг должен быть быстрее языка. Надо осторожно говорить.
Не играет тренер — играют игроки. Уровень команд не всегда одинаковый. Моя первая игра в «Спартаке» — 5:1 с «Ростовом» Карпина. Значит, Карпин и Черчесов — маленькие тренеры?
Ты унижаешь своих коллег. Ты думаешь, что, унижая других, ты станешь выше [других]. В футболе это так не работает, не работает так в жизни. Мы должны подавать пример. Спортсмены должны быть примером. Тренер — картинка клуба, — сказал бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга».