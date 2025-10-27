Экс-судья Николаев о неудалении Расулова: «Сухой поторопился с красной. Лишения явной возможности забить не было, как и излишней агрессии. Желтая — оптимальное решение»

На 82-й минуте вратарь бело-голубых Курбан Расулов вышел из своей штрафной и влетел в форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий успел отдать пас Педро, который забил в пустые ворота.
Изначально судья Алексей Сухой показал прямую красную карточку Расулову. После ВАР арбитр отменил гол «Зенита» из-за офсайда, а также поменял решение об удалении: вместо красной Расулову показали желтую карточку.
«Довольно непростой эпизод. Он, скажем так, комплексный. Мы видим, что игрок “Зенита” идет к мячу, навстречу ему выбегает вратарь “Динамо”. Первым в мяч играет нападающий хозяев, затем в него врезается вратарь, после этого мяч отскакивает к Педро, который забивает в пустые ворота. Дальше пошла проверка.
Если бы Педро не оказался в офсайде, то арбитр засчитал бы гол и не было бы вопросов. Поскольку Педро был в офсайде, то, естественно, гол засчитывать нельзя.
Рассматриваем момент со столкновением. На мой взгляд, Алексей немного поторопился с красной карточкой. Принимать решение по дисциплинарным санкциям нужно после всех проверок. Потому что было положение «вне игры» и нарушение правил. Раз Педро был в офсайде и рядом есть партнер голкипера «Динамо», мы не можем говорить о лишении явной возможности забить гол, можем говорить только о грубой игре.
Поэтому после всех проверок принято правильное решение наказать Расулова желтой карточкой за грубую игру. У него не было излишней агрессии, поэтому предупреждение — оптимальное решение", — сказал Алексей Николаев.