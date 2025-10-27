Экс-судья Николаев о неудалении Расулова: «Сухой поторопился с красной. Лишения явной возможности забить не было, как и излишней агрессии. Желтая — оптимальное решение»

Рассматриваем момент со столкновением. На мой взгляд, Алексей немного поторопился с красной карточкой. Принимать решение по дисциплинарным санкциям нужно после всех проверок. Потому что было положение «вне игры» и нарушение правил. Раз Педро был в офсайде и рядом есть партнер голкипера «Динамо», мы не можем говорить о лишении явной возможности забить гол, можем говорить только о грубой игре.