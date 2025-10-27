Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
П1
3.65
X
1.76
П2
6.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
1.36
X
4.35
П2
29.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
П1
2.75
X
1.79
П2
11.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
«Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее. Они создают больше проблем, чем пользы. Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать». Канисарес об игроках после класико

«Реал» обыграл «Барселону» в класико (2:1). Во время матча вингер «Мадрида» издевался над игроком «Барсы», а после игры сказал ему «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».

Источник: Спортс

«Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать. Возмущение скамейки запасных “Барсы” нормально.

Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее, а не нарциссичнее. Они создают больше проблем, чем пользы: Винисиус лишь два раза себя немного проявил«, — заявил бывший вратарь “Валенсии” и “Реала” в эфире COPE.

«Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в “Барсе” и “Реале” не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико.

Истерика Винисиуса — из-за замены в класико. Так орал на своих.