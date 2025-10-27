«Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее. Они создают больше проблем, чем пользы. Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать». Канисарес об игроках после класико

«Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать. Возмущение скамейки запасных “Барсы” нормально.
Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее, а не нарциссичнее. Они создают больше проблем, чем пользы: Винисиус лишь два раза себя немного проявил«, — заявил бывший вратарь “Валенсии” и “Реала” в эфире COPE.
«Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в “Барсе” и “Реале” не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико.
Истерика Винисиуса — из-за замены в класико. Так орал на своих.