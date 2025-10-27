Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» — «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом — малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую лини

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
1.76
П2
6.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.25
П2
26.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.63
X
1.79
П2
11.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» — «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом — малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую лини

Петербуржцы выиграли матч Мир РПЛ со счетом 2:1. Главным арбитром был Алексей Сухой.

Источник: Спортс"

"Алексей Сухой в начале игры задал высокую планку единоборств, давал бороться, даже пропускал некоторые фолы. Но, к сожалению, команды это не воспринимали.

В этой игре оба тренера были очень эмоциональны. Эти качели были, потому что изначально в первые 20 минут вообще ничего не свистелось, а потом начали свистеть малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую линию в данной игре.

Возможный пенальти на футболисте «Зенита» Педро? Педро пробрасывает мяч влево, а голкипер «Динамо» Курбан Расулов идет туда по‑вратарски лицом и играет этот мяч. Дальше происходит неизбежный контакт, потому что Педро пробрасывает мяч влево, а бежит по инерции прямо. Происходит контакт, но мы не можем говорить о фоле, потому что вратарь играет руками этот мяч и по‑вратарски задевает Педро. Мне кажется, здесь нельзя говорить о пенальти. Расулов абсолютно по‑спортивному шел и пытался сыграть в мяч", — сказал бывший арбитр ФИФА.

Семак о судействе: «Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами это определяют. Иногда до смешного — три одинаковых момента трактуются по‑разному».

Карпин о судействе в матче с «Зенитом»: «Семак недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше