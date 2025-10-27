Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» — «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом — малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую лини

Возможный пенальти на футболисте «Зенита» Педро? Педро пробрасывает мяч влево, а голкипер «Динамо» Курбан Расулов идет туда по‑вратарски лицом и играет этот мяч. Дальше происходит неизбежный контакт, потому что Педро пробрасывает мяч влево, а бежит по инерции прямо. Происходит контакт, но мы не можем говорить о фоле, потому что вратарь играет руками этот мяч и по‑вратарски задевает Педро. Мне кажется, здесь нельзя говорить о пенальти. Расулов абсолютно по‑спортивному шел и пытался сыграть в мяч", — сказал бывший арбитр ФИФА.