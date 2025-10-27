«Титов мог бы возглавить “Спартак”. Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранца? Их уже столько поменялось, а толку никакого». Зампред Госдумы Жуков о красно-белых

«Я уверен, что “Спартак” приведет к победе свой, спартаковский тренер. Сейчас много воспитанников “Спартака” работают тренерами в различных командах. Это Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Валерий Карпин, Станислав Черчесов. Последние два заняты, все понятно. Но есть много свободных.
Например, Егор Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранного тренера? Их уже столько поменялось в команде, а толку никакого«, — сказал первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик “Спартака”.
Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 13 туров.