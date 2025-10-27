Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»

«Хочу сказать всем болельщикам “Реала”, кто страстно нас поддерживал: это класико, много всего происходит на поле и за его пределами. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно.
Мы не хотим никого обижать: ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, мы должны защищать свою команду, и так все и было«, — сказал вингер “Реала”.
Винисиус насмехался над Ямалем во время класико. После игры бразилец сказал «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».
Истерика Винисиуса — из-за замены в класико. Так орал на своих.