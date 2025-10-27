Тренер «Вулвс» Перейра поругался с фанатами на стадионе после поражения от «Бернли». Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!»

Если мы выиграем два или три матча подряд — все изменится. Два месяца назад они пели мое имя, потому что благодаря нашей работе в прошлом сезоне мы играем в Премьер-лиге, а не в Чемпионшипе. А теперь они поют, чтобы меня уволили. Если бы я был болельщиком, я бы гордился своей командой, потому что ребята бились, проявили характер, менталитет и стремление к победе, даже проигрывая 0:2 после 30 минут игры", — сказал Перейра.