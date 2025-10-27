Команда Антонио Конте занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков из 24 возможных. Она опережает «Рому», у которой такое же количество баллов, благодаря лучшей разнице мячей.
«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» — 3-й, «Интер» — 4-й, «Ювентус» — 8-й
