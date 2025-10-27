Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» — 3-й, «Интер» — 4-й, «Ювентус» — 8-й

Команда Антонио Конте занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков из 24 возможных. Она опережает «Рому», у которой такое же количество баллов, благодаря лучшей разнице мячей.

Источник: Спортс"

На третьей строчке располагается «Милан» с 17 очками, четвертым идет «Интер», набравший 15 баллов. «Болонья» (14 очков), «Комо» (13), «Аталанта» (12) и «Ювентус» (12) занимают места с 5-го по 8-е соответственно.