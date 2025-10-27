Рахимов о 0:1 с «Краснодаром»: «Рубин» показал хороший футбол и не заслужил поражения. Два раза попали в перекладину"

Считаю, что не заслуживали поражения. Два раза мяч после наших ударов попадал в перекладину. Было несколько спорных моментов, в которых, считаю, должны были назначать угловые. Упрекнуть команду не в чем, потому что показали хороший футбол«, — сказал тренер “Рубина”.