Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
6.40
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2

Талалаев про 0:0 с «Пари НН»: «Когда команды меняют по 4−5 игроков, ждать качественного футбола не приходится. Восемь ударов — ноль в створ. Мои пацаны, работяги простецкие, вышли и побороли

— На мой взгляд, исход справедлив. Когда команды меняют по 4−5 игроков, то ждать качественного футбола в плане сыгранности не приходится. Класс игроков мы сегодня видели. Восемь ударов — ноль в створ. Поэтому я говорю, что мои пацаны, работяги простецкие, вышли и поборолись.

Источник: Спортс"

Если Титков не забивает хороший момент, Хиль не забивает два, то чего ждать от молодых? Забей на девятой минуте Титков, думаю, все было бы иначе.

В конце соперник перешел на навал, я не очень люблю футбол именно такого качества. Это первая игра, где мои футболисты проиграли сопернику по проценту единоборств. Когда Лесовой сделал пять фолов и не получил карточку, а три моих футболиста получили желтую, то это посыл вперед.

Мы старались менять игроков. Но это не судья виноват в качестве футбола, а игроки. В тех условиях, что есть, это неплохой результат.

— Вы говорили, что «Пари НН» — самая главная команда по прогрессу. Что скажете сейчас?

— Давайте не говорить про ваших футболистов, а говорить про моих. Они у меня самые лучшие.

— Как вы оцениваете желтые карточки вашей команды в первом тайме?

— Я одним словом их оцениваю. Надеюсь, вы поймете — дорого. И мои футболисты увидят это, — сказал тренер «Балтики».