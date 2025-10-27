Талалаев про 0:0 с «Пари НН»: «Когда команды меняют по 4−5 игроков, ждать качественного футбола не приходится. Восемь ударов — ноль в створ. Мои пацаны, работяги простецкие, вышли и побороли

В конце соперник перешел на навал, я не очень люблю футбол именно такого качества. Это первая игра, где мои футболисты проиграли сопернику по проценту единоборств. Когда Лесовой сделал пять фолов и не получил карточку, а три моих футболиста получили желтую, то это посыл вперед.