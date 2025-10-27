Мы должны были нивелировать их сильные качества, поменяли структуру и феноменально нейтрализовали их сильные стороны. Но я недоволен ничейным результатом. Считаю, что заслужили больше, чем одно очко«, — сказал тренер “Пари НН”.
Шпилевский про 0:0: «Пари НН» феноменально нейтрализовал сильные стороны «Балтики» и заслужил больше, чем одно очко"
«Все увидели, насколько команда хочет добывать результат. Мы четко проанализировали “Балтику”, очень структурированная команда с отличной ментальностью, тренерский штаб выжимает максимум из набора футболистов.