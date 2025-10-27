Ричмонд
Дркушич о 2:1 с «Динамо»: «Не понял, почему были отменены красная карточка и гол, но главное, что “Зенит” выиграл»

На 82-й минуте игры 13-го тура Мир РПЛ вратарь бело-голубых Курбан Расулов вышел из штрафной и влетел в форварда хозяев Лусиано Гонду. Аргентинец успел отдать пас Педро, который забил в пустые ворота.

Источник: Спортс"

Изначально судья Алексей Сухой показал прямую красную карточку Расулову. После ВАР арбитр отменил гол «Зенита» из-за офсайда, а также поменял решение об удалении: вместо красной голкиперу «Динамо» показали желтую карточку.

«Не понял, почему была отменена красная карточка и был отменен гол, но самое главное, что мы выиграли, забрали три очка. Остальное меня не интересует», — сказал защитник «Зенита».

