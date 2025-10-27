Дзюба о Батракове: «Сказал ему: “Привет, крашеный!” В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя. Леша уже большой мастер, есть еще в нашей стране бриллиантики»

— С Жерзино Ньямси у тебя была жесткая рубка…
— Нормальная, да. Я Жору обожаю, мы с ним всегда с уважением друг к другу. Хорошая, мужская борьба, я такое люблю. Вообще в «Локомотиве» всех был очень рад видеть, поболтать с каждым немножко.
— Подкалывал же, наверняка? Того же Батракова?
— Нет, я просто сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя. Но сейчас время другое, а ему идет. Самое главное, Леше нравится. Надо отдать должное Батракову: голевая у него, плюс Комличенко выводил пасом между ног Эшковалю.
Он действительно уже большой мастер, но продолжает развиваться. Я помню его первые тренировки, когда он пришел еще щупленьким пацаном. Сейчас возмужал, отлично смотрится, это дорогого стоит.
Если в России появляется он, появляется Кисляк, значит, есть еще в нашей стране бриллиантики. Дай бог, они будут дальше расти и прогрессировать, — сказал нападающий «Акрона».