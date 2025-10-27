Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.66
П2
2.26
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2

Дзюба о Батракове: «Сказал ему: “Привет, крашеный!” В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя. Леша уже большой мастер, есть еще в нашей стране бриллиантики»

Вчера «Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ в Саранске. Батраков отдал голевую передачу на Сесара Монтеса, сравнявшего счет во 2-м тайме.

Источник: Спортс"

— С Жерзино Ньямси у тебя была жесткая рубка…

— Нормальная, да. Я Жору обожаю, мы с ним всегда с уважением друг к другу. Хорошая, мужская борьба, я такое люблю. Вообще в «Локомотиве» всех был очень рад видеть, поболтать с каждым немножко.

— Подкалывал же, наверняка? Того же Батракова?

— Нет, я просто сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя. Но сейчас время другое, а ему идет. Самое главное, Леше нравится. Надо отдать должное Батракову: голевая у него, плюс Комличенко выводил пасом между ног Эшковалю.

Он действительно уже большой мастер, но продолжает развиваться. Я помню его первые тренировки, когда он пришел еще щупленьким пацаном. Сейчас возмужал, отлично смотрится, это дорогого стоит.

Если в России появляется он, появляется Кисляк, значит, есть еще в нашей стране бриллиантики. Дай бог, они будут дальше расти и прогрессировать, — сказал нападающий «Акрона».