Хавбека «БроукБойз» пригласили на шоу «Давай поженимся»

Полузащитник «БроукБойз» выложил скрин с сообщением от продюсера программы.

Источник: Спортс"

«Вот и все», — подписал пост Мингазов.

29-летний футболист выступает за «Броуков» с 2025-го. В составе команды в турнирах WINLINE Медиалиги он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. А также завоевал серебряные медали шестого сезона МФЛ.

В профи Мингазов выступал за тульский «Арсенал», курский «Авангард» и владивостокское «Динамо».

Артем дружит с Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким.

«БроукБойз» — медиафутбольная команда блогеров Райзена и Дмитрия Егорова.

«Давай поженимся!» — ток-шоу, выходящее на «Первом канале». Герой программы поочередно встречается с тремя невестами, а в конце выбирает: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.