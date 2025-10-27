Шаронов взял бы Дзюбу в ЦСКА: «Если перед подписанием договориться: “Артем, ты не будешь основным”. Можно выпускать его на двадцать минут, и он будет приносить пользу»

Роман Шаронов: «Хороший вопрос. Думаю, нет».
Глеб Чернявский: «А Дзюба?».
Шаронов: «Нет, нет. Ну если Артем согласится выходить на замену, тогда да».
Ванюшов: «А если Соболев согласится выходить на замену?».
Шаронов: «Артем качественный игрок, но он не выдержит ту интенсивность, которую предлагает ЦСКА. Я только с этой точки зрения. Он сам не будет полезен, не сможет столько бегать из того, как строится ЦСКА. Поэтому если перед подписанием контракта договориться: “Артем, ты будешь не основным нападающим, а будешь получать определенное время”.
Если он согласен — то да, потому что в определенные моменты его можно выпускать на условные двадцать минут и он будет приносить пользу. Даже в таких матчах, как, условно, против «Краснодара» в меньшинстве или, вот, они сейчас играли с Самарой [ «Крыльями Советов»]. Просто Артем не сможет играть в такой интенсивности, думаю, он сам это прекрасно понимает.
А Соболев — ну, я сказал нет, но я не знаю этого игрока. Исходя из того, как он действует, — нет. Язык тела мне о многом говорит«, — заявил бывший игрок и тренер “Рубина” в шоу “Про наш футбол” на ВидеоСпортсе»".