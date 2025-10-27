Шаронов взял бы Дзюбу в ЦСКА: «Если перед подписанием договориться: “Артем, ты не будешь основным”. Можно выпускать его на двадцать минут, и он будет приносить пользу»

Если он согласен — то да, потому что в определенные моменты его можно выпускать на условные двадцать минут и он будет приносить пользу. Даже в таких матчах, как, условно, против «Краснодара» в меньшинстве или, вот, они сейчас играли с Самарой [ «Крыльями Советов»]. Просто Артем не сможет играть в такой интенсивности, думаю, он сам это прекрасно понимает.