Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.45
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.63
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Шаронов взял бы Дзюбу в ЦСКА: «Если перед подписанием договориться: “Артем, ты не будешь основным”. Можно выпускать его на двадцать минут, и он будет приносить пользу»

Антон Ванюшов: «Роман, если бы вы были тренером ЦСКА, вам Александр Соболев подошел бы?».

Источник: Спортс"

Роман Шаронов: «Хороший вопрос. Думаю, нет».

Глеб Чернявский: «А Дзюба?».

Шаронов: «Нет, нет. Ну если Артем согласится выходить на замену, тогда да».

Ванюшов: «А если Соболев согласится выходить на замену?».

Шаронов: «Артем качественный игрок, но он не выдержит ту интенсивность, которую предлагает ЦСКА. Я только с этой точки зрения. Он сам не будет полезен, не сможет столько бегать из того, как строится ЦСКА. Поэтому если перед подписанием контракта договориться: “Артем, ты будешь не основным нападающим, а будешь получать определенное время”.

Если он согласен — то да, потому что в определенные моменты его можно выпускать на условные двадцать минут и он будет приносить пользу. Даже в таких матчах, как, условно, против «Краснодара» в меньшинстве или, вот, они сейчас играли с Самарой [ «Крыльями Советов»]. Просто Артем не сможет играть в такой интенсивности, думаю, он сам это прекрасно понимает.

А Соболев — ну, я сказал нет, но я не знаю этого игрока. Исходя из того, как он действует, — нет. Язык тела мне о многом говорит«, — заявил бывший игрок и тренер “Рубина” в шоу “Про наш футбол” на ВидеоСпортсе»".