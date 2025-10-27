Двукратный обладатель Кубка России футболист Крыховяк завершил карьеру

Крыховяку 35 лет, он выступал московский «Локомотив», забив 23 гола и отдав 15 результативных передач в 109 матчах. В 2019 и 2021 годах стал обладателем Кубка России, в 2019 году — Суперкубка России. Также полузащитник в числе других клубов выступал за «Краснодар», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Вест Бромвич» и испанскую «Севилью», в составе которой дважды выиграл Лигу Европы. Последним клубом в карьере футболиста стал кипрский «Анортосис». Крыховяк с 2008 по 2023 год играл за сборную Польши, проведя 100 матчей и забив 5 мячей. Представлял команду на чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов и чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.