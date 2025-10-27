Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
0
:
Сочи
2
Все коэффициенты
П1
13.50
X
5.75
П2
1.28
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.61
П2
2.24
Футбол. Италия
28.10
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.73
X
4.24
П2
1.56
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Двукратный обладатель Кубка России футболист Крыховяк завершил карьеру

В России поляк выступал за «Локомотив» и «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 октября. Двукратный обладатель Кубка России в составе московского «Локомотива» польский футболист Гжегож Крыховяк завершил карьеру в возрасте 35 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я опытный футболист, ни о чем не жалею и ничего бы не менял. Принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами, полными радости и успеха, но и с трудными моментами, которые меня многому научили», — написал Крыховяк.

Крыховяку 35 лет, он выступал московский «Локомотив», забив 23 гола и отдав 15 результативных передач в 109 матчах. В 2019 и 2021 годах стал обладателем Кубка России, в 2019 году — Суперкубка России. Также полузащитник в числе других клубов выступал за «Краснодар», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Вест Бромвич» и испанскую «Севилью», в составе которой дважды выиграл Лигу Европы. Последним клубом в карьере футболиста стал кипрский «Анортосис». Крыховяк с 2008 по 2023 год играл за сборную Польши, проведя 100 матчей и забив 5 мячей. Представлял команду на чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов и чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.