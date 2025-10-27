Ричмонд
Гурцкая о «Ростове»: «Хочу видеть Кержакова тренером. Альба уйдет, когда Саввиди примет команду. Он избавится от всех, кто был от прошлого руководства»

— В скором времени в «Ростове» произойдет полная смена руководства. Альба тоже понимает, что он дорабатывает до конца года.

Источник: Спортс"

— Журналист Сергей Егоров считает, что вы будете лоббировать в «Ростов» Александра Кержакова.

— Я могу трудоустроить кого-то в «Ростов»? Информационно я буду лоббировать, чтобы Александра приняли туда. Я не хочу терять его как спикера, но хочу вернуть как тренера.

— При здоровом Альбе?

— Если будет принято решение сменить тренера.

— Альба уйдет вместе с нынешним руководством?

— Это прогноз. Когда Саввиди примет команду, Альба уйдет.

— Пресс-служба Саввиди отрицает его заход в клуб.

— Пресс-служба Саввиди очень аккуратно относится к таким решениям.

Я думаю, что с вероятностью 90% Саввиди будет руководить командой. Он будет хозяином клуба в ближайшее время. Вряд ли у него такое же мнение, как у предыдущего руководства — оставить Альбу на работе.

— Но мы же сами видим, что при Альбе «Ростов» хороша.

— Я не знаю, чего хочет Иван Саввиди, но, думаю, он принципиально избавится от всех, кто был от прошлого руководства, — сказал футбольный агент Гурцкая в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

«Ростов» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков в 13 матчах.

Саввиди не будет руководить «Ростовом»: «Домыслы, не имеющие оснований. “Агроком” выступит спонсором клуба, если правительство региона сочтет это необходимым».