Мама хоккеиста Гракуна о его помощи в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Отправил в нокдаун, можно сказать»

Напомним, 23 октября на Вязовой улице футболиста «Зенита» попытались запихнуть в машину, но он смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Источник: Спортс"

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения — студент-второкурсник. Суд арестовал подозреваемых на 2 месяца.

Также была информация о том, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».

«Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун», — сказала мама хоккеиста Наталья.