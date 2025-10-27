Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. “Сочи” создавал моменты, держал борьбу — план на игру сработал»

— Мы радуемся, очень довольны. Но я уже готовлюсь к следующему матчу.
— Насколько игра сложной в эмоциональном плане была?
— Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча. Давление чувствовали на протяжении всей игры.
Атакующие действия у нас получались. Конечно, понимаю, что реализация была высокой. Но главное, что мы создавали моменты, держали борьбу. План на игру точно сработал.
Есть динамика, в каком направлении мы движемся. Так что небольшое удовлетворение проявляется. Не есть, но проявляется.
— Это лучшая игра вашей команды в сезоне?
— Во‑первых, да. Во‑вторых, была игра с ЦСКА, где четыре раз ВАР был против нас, — сказал главный тренер «Сочи» Осинькин.