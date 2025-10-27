Ричмонд
Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. “Сочи” создавал моменты, держал борьбу — план на игру сработал»

Сочинцы в гостях обыграли грозненцев (4:2) в 13‑м туре Мир РПЛ. Набрав 8 очков, команда Осинькина поднялась с 16‑го на 14‑е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Спортс"

— Мы радуемся, очень довольны. Но я уже готовлюсь к следующему матчу.

— Насколько игра сложной в эмоциональном плане была?

— Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча. Давление чувствовали на протяжении всей игры.

Атакующие действия у нас получались. Конечно, понимаю, что реализация была высокой. Но главное, что мы создавали моменты, держали борьбу. План на игру точно сработал.

Есть динамика, в каком направлении мы движемся. Так что небольшое удовлетворение проявляется. Не есть, но проявляется.

— Это лучшая игра вашей команды в сезоне?

— Во‑первых, да. Во‑вторых, была игра с ЦСКА, где четыре раз ВАР был против нас, — сказал главный тренер «Сочи» Осинькин.