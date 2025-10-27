Генсек РФС о бане России: «Мы не сторонники отстранения ни Израиля, ни других стран — конфликтов в мире происходит много. ФИФА должна быть последовательной и оставаться в стороне»

— В том числе. Тогда УЕФА принял решение о допуске, а потом изменил формулировку на «проработку технической возможности». И уже позже столкнулся с ситуацией, когда технической возможности нет, потому что в некоторых странах, например, предусмотрена уголовная ответственность за участие в соревнованиях с российскими спортсменами. Так что давление есть. При этом многие ассоциации признавались, что, когда УЕФА отстранял Россию, он с ними не советовался. Вполне возможно, многие были бы против такого жесткого решения. Я думаю, что, создав прецедент, УЕФА и ФИФА еще и сами себя загнали в ловушку: им самим очень сложно отыграть ситуацию назад. Впрочем, это не означает, что отыгрывать ее не нужно.