Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетико
2
Все коэффициенты
П1
40.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Виктор Гусев: «Я помню все ужасы 90-х. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»

«Я помню все ужасы 90-х. Почему и придумал “Берегите себя” в финале репортажей. Понимал: досмотрев эфир, люди выйдут на улицу — а там неспокойно.

Источник: Спортс"

Зато я мог, пусть и безумно напрягаясь, зарабатывать и содержать семью с двумя маленькими дочками. Причем получал работу, которую нельзя было представить раньше. Я постепенно становился комментатором и вскоре получил предложение войти в штат ОРТ.

А на разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне и отвлекаться было некогда", — сказал комментатор.

Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев — мой герой».