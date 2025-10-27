Виктор Гусев: «Я помню все ужасы 90-х. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»

Зато я мог, пусть и безумно напрягаясь, зарабатывать и содержать семью с двумя маленькими дочками. Причем получал работу, которую нельзя было представить раньше. Я постепенно становился комментатором и вскоре получил предложение войти в штат ОРТ.
А на разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне и отвлекаться было некогда", — сказал комментатор.
Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев — мой герой».