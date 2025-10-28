Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли — хорошо работают»

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых по делу.
"Уровень безопасности в обществе определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли их, обнаружили. Это показывает, что полицейские хорошо работают.
А Мостовой молодец, что отбился. Значит, все нормально с физическим состоянием. Нужно было еще по кумполу настучать", — сказал депутат Госдумы.
