Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли — хорошо работают»

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» Андрея Мостового попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Источник: Спортс"

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых по делу.

"Уровень безопасности в обществе определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли их, обнаружили. Это показывает, что полицейские хорошо работают.

А Мостовой молодец, что отбился. Значит, все нормально с физическим состоянием. Нужно было еще по кумполу настучать", — сказал депутат Госдумы.

Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно.