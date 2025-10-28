«Ноттингем» хочет 100−120 млн фунтов за Андерсона, интересующего «МЮ» и «Ньюкасл»

Также игрок привлек внимание «Ньюкасла». Обе команды уже заявили о своей заинтересованности, однако многие другие топ-клубы тоже пристально следят за футболистом, подчеркивает журналист Флориан Плеттенберг.
«Ноттингем» считает шотландца ключевым игроком. За трансфер этим летом клуб потребует около 100−120 миллионов фунтов.
Действующий контракт Андерсона рассчитан до 2029 года. В нем не содержится пункта о сумме отступных.
В этом сезоне Эллиот сыграл 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей. Полная статистика доступна здесь.