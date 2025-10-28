Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетико
2
Все коэффициенты
П1
40.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Главное, что друг с золотыми ногами, убежал. Саша продолжал на дистанции наблюдать — это реакция профессионала»

Напомним, 23 октября на Вязовой улице футболиста «Зенита» попытались запихнуть в машину, но он смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Источник: Спортс"

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения — студент-второкурсник. Суд арестовал подозреваемых на 2 месяца.

Также была информация о том, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».

«Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно», — сказала мама хоккеиста Наталья.

По ее словам, Гракун и Мостовой дружат много лет.

«И в теннис играют, и время вместе проводят. На спорте, на движе, как говорится. Очень братские отношения в целом. Оба миролюбивые, спокойные, совершенно неконфликтные. Поначалу думали, что отряд болельщиков [заказал Андрея]. Не предполагали, что все так окажется глубоко», — добавила женщина.

Наталья отметила, что оба спортсмена переживали по поводу происшествия и сразу же написали заявление в полицию, а потом отходили от шока. Гракун боялся, что эта ситуация может сказаться на игре Мостового в матче с «Динамо», но в итоге футболист забил гол и помог своей команде победить со счетом 2:1.

«Сын сказал: “Хорошо, что эмоционально Андрей остался в порядке”. Потому что такие моменты бесследно не проходят. Все друзья очень переживали за эту ситуацию и поддерживали его на стадионе в воскресенье.

Сашу в свое время чуть не переманили в бокс, настолько он крепким был, умел выворачиваться, был постоянно в движении. Тренеры всегда отмечали его техничность. Но сейчас он сконцентрировался на учебе. Окончил магистратуру с красным дипломом, поступил в аспирантуру на бюджет, а я его во всем поддерживаю", — подытожила женщина.

Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун».