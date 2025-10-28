Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Главное, что друг с золотыми ногами, убежал. Саша продолжал на дистанции наблюдать — это реакция профессионала»

Сашу в свое время чуть не переманили в бокс, настолько он крепким был, умел выворачиваться, был постоянно в движении. Тренеры всегда отмечали его техничность. Но сейчас он сконцентрировался на учебе. Окончил магистратуру с красным дипломом, поступил в аспирантуру на бюджет, а я его во всем поддерживаю", — подытожила женщина.