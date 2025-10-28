Адвокат Багатурия о похитителях Мостового: «До 22 лет колонии им грозит по совокупности преступлений. 15 — за похищение организованной группой, от 7 до 15 — за вымогательство»

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения — студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.