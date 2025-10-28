Гусев об СССР: «Абсолютное королевство кривых зеркал. Запреты еще могут поддаваться логике, но вы покупали доллары за рубли, а вас за это расстреливали!»

— Это было раньше — 60-е, 70-е. Дальше, с перестройкой, я малодушно думал: может, не так страшны какие-то изменения внутри советской системы. Конечная идея при этом по-прежнему оставалась порочной. Сейчас по какой-то причине тебя не захочет пускать к себе Англия, Америка или Франция — и вполне логично тебе в посольстве они не дадут визу на въезд к себе. А тогда нужно было получить выездную визу! Из своей страны! Абсурд же! Как такое могло быть? Если верить коммунистической идее — мы строим, мы самые прогрессивные. А чего ж мы тогда боимся, что люди увидят, как за границей живут? На это отвечали: все дело в том, что люди незрелые, не понимают — и, чего доброго, прельстятся по ошибке западным образом жизни. Нужно лишить их возможности совершить эту ошибку — ради их же блага. Запредельная мысль.