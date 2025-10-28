Ричмонд
Депутат Свищев: «Россия легко бы провела Евро-2032 вместо Италии. Мы готовы, но готова ли к этому Европа? А так очевидно, что российские стадионы одни из лучших в мире»

Ранее английский таблоид Daily Mail опубликовал статью о том, что Россия якобы подала заявку на проведение турнира вместо Италии.

Публикация основывалась на реплике президента РФС Александра Дюкова, ответившего на вопрос о том, готова ли Россия принять Евро-2032: «Россия всегда готова».

"Россия легко бы провела Евро-2032 вместо Италии. Все помнят, как наша страны провела мировое футбольное первенство в 2018 году и Олимпийские игры в Сочи в 2014-м.

Однако, я предлагаю к этой новости отнестись с некоторой иронией. Да, мы готовы провести любой крупный международный турнир, но готова ли к этому Европа?

А так очевидно, что российские стадионы на сегодняшний день являются одними из лучших в мире, у нас потрясающая инфраструктура. Посмотрим, что будет", — сообщил депутат Государственной думы.