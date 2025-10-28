Генсек РФС о проекте «Футбол в школе»: «Участвуют почти 2 млн детей, доля девочек — 47%! Причем их ведь никто не заставляет. Это важно, женщина — менеджер семьи, по сути»

Начинали с «пилота» — 180 школ страны в восьми регионах. 1 сентября 2021 года на уроки футбола пришло 5 тысяч человек. В феврале 2022 года, когда проводили промежуточный подсчет эффективности, занимающихся на них детей было уже 30 тыс. А сейчас мы представлены во всех регионах. На 1 сентября 2025 года в проекте участвуют 6 тысяч школ, каждая седьмая в стране, и, если отталкиваться от итогов прошлого года, почти 2 млн детей. Догадайтесь, какова доля девочек? Не поверите, но 47%! Причем их ведь никто не заставляет.