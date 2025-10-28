Виктор Гусев про деда-поэта: «Воспевание сталинских репрессий ему приписывают. При этом он абсолютно поддерживал советский строй. Сталин был для него символом строительства нового общества»

— Написано даже не в его стилистике. Дедушка был человеком гуманным. Не знаю, откуда это взялось. Он писал передовицы для «Правды» в стихах. Предположим, где-то в дальнем ауле заболел мальчик высоко в горах. Поднялся вертолет высоко и его эвакуировал. «Правда» заказывает дедушке на следующий день передовицу в стихах. Все такие произведения есть в собрании сочинений, которые тогда выходили. Так вот, ничего про расстрелы там и близко нет. Если бы уж написал — наверняка бы в те-то годы включили, согласны? — сказал комментатор.