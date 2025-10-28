В Москве простились с бывшим футболистом «Торпедо» Шустиковым

«Когда уходят легенды, это очень грустно. Внук Виктора Михайловича Сергей работает в клубе, как узнали, отреагировали моментально, начали прорабатывать все организационные вопросы. Акционеры клуба взяли на себя большое финансовое участие в организации. Почтили память Виктора Михайловича на матче с “Чайкой”, спасибо всем болельщикам, которые поддерживают в непростой ситуации. Виктор Шустиков — легенда “Торпедо” навсегда. Надеюсь, что футболисты почтят память качественной игрой и результатом в завтрашнем матче», — сказал ТАСС генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев.