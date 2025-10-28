Не думаю, что сегодня все клубы в США обладают достаточным влиянием для этого, и мне кажется, что если бы им дали свободу, то многие более значимые игроки приезжали бы [в МЛС] и помогали развитию [футбола] Соединенных Штатов«, — сказал нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины.
Месси об МЛС: «Клубы должны подписывать, кого хотят, без ограничений и правил. Если дать им свободу, многие значимые игроки приедут, чтобы развивать футбол в США»
"У каждого клуба должна быть возможность привлекать игроков и подписывать контракты с теми, кого они хотят, без каких-либо ограничений или правил, кого приглашать.