Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.00
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.85
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Месси об МЛС: «Клубы должны подписывать, кого хотят, без ограничений и правил. Если дать им свободу, многие значимые игроки приедут, чтобы развивать футбол в США»

"У каждого клуба должна быть возможность привлекать игроков и подписывать контракты с теми, кого они хотят, без каких-либо ограничений или правил, кого приглашать.

Источник: Спортс"

Не думаю, что сегодня все клубы в США обладают достаточным влиянием для этого, и мне кажется, что если бы им дали свободу, то многие более значимые игроки приезжали бы [в МЛС] и помогали развитию [футбола] Соединенных Штатов«, — сказал нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины.