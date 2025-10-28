Сын Аршавина стал чемпионом в составе «Спартака». Команда установила абсолютный рекорд, выиграв все матчи

«Команда “Спартак” 2012 года рождения, за которую играет Арсений, стала чемпионом Летнего первенства Москвы. Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы.
За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники Академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи.
Награждали победителей в минувшие выходные перед игрой «Спартак» — «Оренбург» на «ЛУКОЙЛ Арене». После вручения медалей на стадионе победители совершили круг почета с кубком, как взрослые футболисты, перед трибунами болельщиков.
Большое спасибо нашему тренерскому составу за подготовку и поддержку! К тому же команда у нас не только сильная, но и дружная. Поздравляю ребят — они настоящие чемпионы! И благодарю родителей: все между собой подружились и поддерживают детей в их выборе и начинаниях. Настоящая команда во всех смыслах слова", — написала Барановская в своем телеграм-канале.
