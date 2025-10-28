Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
2.15
П2
2.50
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.34
П2
2.75
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.98
П2
6.60
Футбол. Италия
29.10
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.59
П2
7.40
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Сын Аршавина стал чемпионом в составе «Спартака». Команда установила абсолютный рекорд, выиграв все матчи

Арсений Аршавин, сын легендарного футболиста сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина, стал чемпионом в составе «Спартака». Подробностями поделилась его мама, бывшая жена Аршавина — известная телеведущая Юлия Барановская.

Источник: Кадр из трансляции

«Команда “Спартак” 2012 года рождения, за которую играет Арсений, стала чемпионом Летнего первенства Москвы. Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы.

За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники Академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи.

Награждали победителей в минувшие выходные перед игрой «Спартак» — «Оренбург» на «ЛУКОЙЛ Арене». После вручения медалей на стадионе победители совершили круг почета с кубком, как взрослые футболисты, перед трибунами болельщиков.

Большое спасибо нашему тренерскому составу за подготовку и поддержку! К тому же команда у нас не только сильная, но и дружная. Поздравляю ребят — они настоящие чемпионы! И благодарю родителей: все между собой подружились и поддерживают детей в их выборе и начинаниях. Настоящая команда во всех смыслах слова", — написала Барановская в своем телеграм-канале.

Напомним, что Андрей Аршавин в настоящее время работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию.