Мамаев за Черчесова в «Спартаке»: «Он мегапсихологически устойчив, может команду взять в кулак, весь удар держать на себе. С ним точно в претендентах на титул были бы»

Павел Мамаев: Нет, но я, конечно, наслышан о нем как тренере, так скажем, входящем в категорию топ, и это он показал в «Ахмате», в тех же иностранных лигах. Это как минимум тренер, который знает российский чемпионат от и до, который обладает с учетом своей работы уже огромным опытом. Я, кстати, не так давно видел высказывание Саламыча, который сказал, что в первый приход в «Спартак», когда он был главным тренером, он сказал, что это был не тот Черчесов, это был не тренер Черчесов. Я понимаю, про что он — сейчас он уже обогатился тем самым бэкграундом, набрался того самого опыта, поработав и за рубежом, и в России в разных командах, поэтому — я согласен с Федей — они бы были точно в претендентах [на титул] с его знаниями, требованиями, дисциплиной и всем остальным.