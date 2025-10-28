Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с “Хетафе”, но не сложилось»"

— Я был с женой на Сейшелах. К тому моменту я уже сказал спортивному директору «Базеля», что не буду продолжать работу с командой. Я сказал ему об этом еще перед финалом Кубка, где мы выиграли и оформили золотой дубль. Собственно, поэтому я и ушел — это была высшая точка. Лучше сработать было невозможно. Поэтому я поехал в отпуск.