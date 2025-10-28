Ричмонд
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с “Хетафе”, но не сложилось»"

— Хочется вернуть вас в самое начало вашей работы в ЦСКА. Как вы узнали об интересе клуба к вам? Какой была ваша первая реакция?

Источник: Спортс"

— Я был с женой на Сейшелах. К тому моменту я уже сказал спортивному директору «Базеля», что не буду продолжать работу с командой. Я сказал ему об этом еще перед финалом Кубка, где мы выиграли и оформили золотой дубль. Собственно, поэтому я и ушел — это была высшая точка. Лучше сработать было невозможно. Поэтому я поехал в отпуск.

У меня был вариант с «Хетафе», но не сложилось. Еще два-три предложения я уже успел отвергнуть, был почти уверен, что летом никого не возглавлю. Так что, когда агент сказал мне о ЦСКА, я попросил узнать его, насколько серьезен интерес. Он мне ответил: «Уже вечером они хотят с тобой созвониться по видео».

На созвоне руководство ЦСКА мне сказало: «Решение в твоих руках, Фабио». Я навел справки, посоветовался с женой — и мы решили поехать.

— Что стало главным аргументом?

— Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в первом же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Мне хотелось возглавить команду, которая будет бороться за самые высокие места.

С точки зрения спортивного проекта ЦСКА показался мне хорошей идеей. Все сошлось. Мы с женой пришли к выводу: «Если мы хотим выйти из зона комфорта и пожить другой жизнью — надо ехать», — отметил главный тренер армейцев.