Глебов про лучших ассистентов в мире в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»

В РПЛ Ваня Обляков, без шансов. Тоже один из сильнейших, с кем я вообще когда-либо играл. С кем бы я хотел сыграть? Ну вот, кстати, с Де Брюйне, если честно. Просто по манере моей игры я бы, условно, знал, что я бегу, он отдаст. Тут, как бы, думать ничего не надо — бежишь, отдал, забил. Рабочая [схема] «, — заявил полузащитник ЦСКА в видео “Губиньо” на ВидеоСпортсе»".