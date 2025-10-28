Ричмонд
Глебов про лучших ассистентов в мире в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»

"В Италии [Кевин] Де Брюйне, без шансов. Из АПЛ бы назвал [Мартина] Эдегора, то, что нужно для крайних нападающих. Просто знает, что ты можешь бежать, тебя найдут. Ла Лига? Первым я бы назвал, наверное, Педри, просто монстр.

Источник: Спортс

"В Италии [Кевин] Де Брюйне, без шансов. Из АПЛ бы назвал [Мартина] Эдегора, то, что нужно для крайних нападающих. Просто знает, что ты можешь бежать, тебя найдут. Ла Лига? Первым я бы назвал, наверное, Педри, просто монстр. [

Арда] Гюлер, мне кажется, сильнее индивидуально, в плане, его передачи не настолько сильны, как он сам. Он больше может сам сделать, чем отдать. То есть, например, Де Брюйне отдает лучше, чем сам идет в дриблинг. Поэтому, наверное, Педри все-таки.

В РПЛ Ваня Обляков, без шансов. Тоже один из сильнейших, с кем я вообще когда-либо играл. С кем бы я хотел сыграть? Ну вот, кстати, с Де Брюйне, если честно. Просто по манере моей игры я бы, условно, знал, что я бегу, он отдаст. Тут, как бы, думать ничего не надо — бежишь, отдал, забил. Рабочая [схема] «, — заявил полузащитник ЦСКА в видео “Губиньо” на ВидеоСпортсе»".

Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
