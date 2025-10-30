Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за “СиндЕкат”

«Всем привет! Вася Маврин (хавбек “Амкала” — Спортс»") попросил на с Лукой [Модричем] пригласить всех 3 ноября в 19 часов на финал Кубка Лиги.
Вася сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат». Мы с Лукой Васю уважаем, Вася — отличный парень.
Так что с удовольствием передаем вам просьбу. Приходите 3 ноября на финал Кубка Лиги и, конечно, болейте за «СиндЕкат».
В финале на стадионе академии «Краснодара» сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.
Ранее подобные приглашения записали комик Гарик Харламов, главный тренер сборной России Валерий Карпин и рэпер Джиган.
