Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
1
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.40
П2
9.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Монако
3
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
1
:
Лион
3
Все коэффициенты
П1
39.00
X
25.00
П2
1.10
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
3
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.50
П2
1.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
6.75
X
1.25
П2
13.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
23.00
П2
1.04
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за “СиндЕкат”

Комментатор записал видео на фоне картонной фигуры Луки Модрича.

Источник: Спортс"

«Всем привет! Вася Маврин (хавбек “Амкала” — Спортс»") попросил на с Лукой [Модричем] пригласить всех 3 ноября в 19 часов на финал Кубка Лиги.

Вася сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат». Мы с Лукой Васю уважаем, Вася — отличный парень.

Так что с удовольствием передаем вам просьбу. Приходите 3 ноября на финал Кубка Лиги и, конечно, болейте за «СиндЕкат».

В финале на стадионе академии «Краснодара» сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

Ранее подобные приглашения записали комик Гарик Харламов, главный тренер сборной России Валерий Карпин и рэпер Джиган.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше