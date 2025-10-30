Энрике про ничью с «Лорьяном»: «Я говорил, что будет сложно, но никто не верил. “ПСЖ” ничего не создал в 1-м тайме и не заслужил победу. Жаль, ведь нам нужны очки»

Мы не заслужили победу, как по мне. У нас не было возможностей ее одержать. В таких матчах надо знать, как сохранять концентрацию все 90 минут. Я до игры говорил, что будет тяжело, но никто мне не верил. Мне эта история знакома, я частенько видел такие игры. Если ты не находишь нужный ритм и думаешь, что времени для того, чтобы решить исход матча, еще много, ты вселяешь уверенность в соперника«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.