УЕФА о проигранной апелляции по тяжбе с Суперлигой: «Это не одобряет проект, действующие правила остаются в силе. Европарламент недвусмысленно подтвердил несогласие с отколовшимися турнирами»

Сегодня провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию, поданную УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Считается, что это дает организаторам Суперлиги право подать иск к УЕФА о возмещении ущерба на сумму в несколько миллионов евро.
"Это решение не одобряет прекращенный проект Суперлиги, запущенный в 2021 году, и не подрывает действующие правила УЕФА о полномочиях, принятые в 2022 году и обновленные в 2024-м, которые полностью остаются в силе. Эти правила гарантируют, что любые международные соревнования оцениваются по объективным, прозрачным, недискриминационным и соразмерным критериям.
Это произошло после того, как Европейский парламент в этом месяце принял эпохальную резолюцию, в которой недвусмысленно подтвердил свое несогласие с «отколовшимися турнирами», поскольку они «ставят под угрозу общую спортивную экосистему», — сообщил представитель УЕФА.
На данный момент в Суперлиге остаются два клуба — «Реал» и «Барселона». Сообщалось, что каталонцы приняли решение покинуть проект.