Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
1
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
7.25
П2
60.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Монако
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.50
П2
1.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
1
:
Лион
3
Все коэффициенты
П1
39.00
X
25.00
П2
1.10
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
3
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.50
П2
1.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.25
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
23.00
П2
1.04
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
21.00
П2
72.00
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

УЕФА о проигранной апелляции по тяжбе с Суперлигой: «Это не одобряет проект, действующие правила остаются в силе. Европарламент недвусмысленно подтвердил несогласие с отколовшимися турнирами»

В мае 2024 года арбитражный суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

Источник: Спортс"

Сегодня провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию, поданную УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Считается, что это дает организаторам Суперлиги право подать иск к УЕФА о возмещении ущерба на сумму в несколько миллионов евро.

"Это решение не одобряет прекращенный проект Суперлиги, запущенный в 2021 году, и не подрывает действующие правила УЕФА о полномочиях, принятые в 2022 году и обновленные в 2024-м, которые полностью остаются в силе. Эти правила гарантируют, что любые международные соревнования оцениваются по объективным, прозрачным, недискриминационным и соразмерным критериям.

Это произошло после того, как Европейский парламент в этом месяце принял эпохальную резолюцию, в которой недвусмысленно подтвердил свое несогласие с «отколовшимися турнирами», поскольку они «ставят под угрозу общую спортивную экосистему», — сообщил представитель УЕФА.

На данный момент в Суперлиге остаются два клуба — «Реал» и «Барселона». Сообщалось, что каталонцы приняли решение покинуть проект.