УЕФА о проигранной апелляции по тяжбе с Суперлигой: «Это не одобряет проект, действующие правила остаются в силе. Европарламент недвусмысленно подтвердил несогласие с отколовшимися турнирами»

"Это решение не одобряет прекращенный проект Суперлиги, запущенный в 2021 году, и не подрывает действующие правила УЕФА о полномочиях, принятые в 2022 году и обновленные в 2024-м, которые полностью остаются в силе. Эти правила гарантируют, что любые международные соревнования оцениваются по объективным, прозрачным, недискриминационным и соразмерным критериям.