Месси о Кубке МЛС: «Интер Майами» способен победить, но легко не будет. В прошлом сезоне мы выиграли регулярку, но вылетели в 1-м же раунде. Есть проблемы с защитой, много пропускаем"

"За этот сезон, как и за прошлый, мы заметно выросли. Были моменты, когда мы играли на очень высоком уровне, но верно и то, что мы были нестабильны, пропускали много голов. С этим до сих пор есть проблемы.

Источник: Спортс"

"За этот сезон, как и за прошлый, мы заметно выросли. Были моменты, когда мы играли на очень высоком уровне, но верно и то, что мы были нестабильны, пропускали много голов. С этим до сих пор есть проблемы. Мы должны прибавлять, если хотим выиграть Кубок МЛС.

Конечно, мы способны победить. Легко не будет. Мы уже ощутили это в прошлом году, когда стали первыми в регулярном чемпионате, а потом вылетели в первом раунде.

Плей-офф — это совсем другой турнир. Команды намного осторожнее и внимательнее к каждой детали, поскольку любой момент может привести к вылету. Но, разумеется, мы готовы к борьбе и постараемся победить", — сказал форвард в эфире Apple TV.