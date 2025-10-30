Гласнер о 3:0 с «Ливерпулем»: «Не знаю, как часто удается трижды за 3 месяца обыграть чемпионов. Хороший матч “Пэлас”, но не из лучших — понадобилось 15 минут, чтобы войти в игру&

"Хорошая победа. Нам потребовалось 15 минут, чтобы войти в игру — мы хорошо справились, забили красивые голы и контролировали ход игры. Не знаю, насколько часто удается сыграть с чемпионами три раза за три месяца и трижды победить. Так что надо отдать должное игрокам.
Мы не знали, кого они выпустят. Энди Робертсон, Эндо, Керкез и чемпион мира Мак Аллистер. И, конечно, несколько молодых игроков. Рио Нгумоа уже показал, что умеет забивать.
Первые 15 минут мы играли не так хорошо, было ощущение, что мы все еще в гостиничных номерах. Постепенно мы включились в игру, забили красивые голы. Хорошее выступление, но не из лучших«, — сказал главный тренер “Кристал Пэлас”.