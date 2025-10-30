Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Гласнер о 3:0 с «Ливерпулем»: «Не знаю, как часто удается трижды за 3 месяца обыграть чемпионов. Хороший матч “Пэлас”, но не из лучших — понадобилось 15 минут, чтобы войти в игру&

В матче ⅛ финала Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» победил на выезде со счетом 3:0.

Источник: Спортс"

"Хорошая победа. Нам потребовалось 15 минут, чтобы войти в игру — мы хорошо справились, забили красивые голы и контролировали ход игры. Не знаю, насколько часто удается сыграть с чемпионами три раза за три месяца и трижды победить. Так что надо отдать должное игрокам.

Мы не знали, кого они выпустят. Энди Робертсон, Эндо, Керкез и чемпион мира Мак Аллистер. И, конечно, несколько молодых игроков. Рио Нгумоа уже показал, что умеет забивать.

Первые 15 минут мы играли не так хорошо, было ощущение, что мы все еще в гостиничных номерах. Постепенно мы включились в игру, забили красивые голы. Хорошее выступление, но не из лучших«, — сказал главный тренер “Кристал Пэлас”.