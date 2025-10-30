Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Слот после 6 поражений в 7 матчах: «Ни одна из причин не оправдание, но мы играем раз в три дня, а в Кубке лиги “Ливерпуль” дает время молодежи. И состав не такой глубокий, как счита

"Можно выбрать любой вариант, но реальность такова, что причин того, что мы проиграли 5 из последних 6 матчей, не так много. Ни одна из них не оправдание такому количеству поражений.

Очевидно, в последние недели нам приходилось играть раз в три дня, в том числе после тяжелых матчей в Европе. Если посмотреть на следующую неделю, она тоже будет очень важной для всех нас. Нам нужно, чтобы было доступно максимально возможное количество игроков. И вы видели, какой состав я сегодня выпустил. Я дал отдохнуть только тем, кто в основном играл на прошлой неделе. И получился такой состав. Это говорит о том, что у нас уже есть ряд травм. Учитывая предстоящую неделю, такой выбор казался оптимальным. К тому же этот клуб всегда выбирал дать игровое время в Кубке лиги молодым игрокам из академии.

Наш состав, вероятно, не такой глубокий, как думают люди. Наше восприятие этого не изменилось«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.