Слот после 6 поражений в 7 матчах: «Ни одна из причин не оправдание, но мы играем раз в три дня, а в Кубке лиги “Ливерпуль” дает время молодежи. И состав не такой глубокий, как счита

Очевидно, в последние недели нам приходилось играть раз в три дня, в том числе после тяжелых матчей в Европе. Если посмотреть на следующую неделю, она тоже будет очень важной для всех нас. Нам нужно, чтобы было доступно максимально возможное количество игроков. И вы видели, какой состав я сегодня выпустил. Я дал отдохнуть только тем, кто в основном играл на прошлой неделе. И получился такой состав. Это говорит о том, что у нас уже есть ряд травм. Учитывая предстоящую неделю, такой выбор казался оптимальным. К тому же этот клуб всегда выбирал дать игровое время в Кубке лиги молодым игрокам из академии.